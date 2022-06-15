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Dünya

Kayıp İngiliz gazeteci hakkında yeni gelişme

Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Anderson Torres, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve yerli halkları uzmanı Bruno Pereira için Amazonlardaki arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 01:41 - Güncelleme:
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Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, Bakan Torres, Philips ve Pereira'nın Amazon ormanlarında kaybolduğu yerin karışık bir bölge olduğunu belirtti.

Torres, güvenlik güçlerinin çalışmalarına dikkati çekerek, "Arama çalışmaları söz verdiğim gibi devam ediyor. ABD'li ve İngiliz bakanlarla görüştüm. O bölgedeki tüm imkanları kullanmadan arama çalışmalarını bırakmama sözü verdim." ifadelerini kullandı.

- Philips ve Pereira'nın kaybolması

İngiltere menşeli The Guardian gazetesi için çalışan ve Amazonlardaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede seyahat eden 57 yaşındaki Dom Philips ve beraberindeki 41 yaşındaki hükümete bağlı Ulusal Yerli Vakfı'nda uzman Bruno Pereira'dan, 5 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.

En son 4 Haziran'da Brezilya'nın Kolombiya ve Peru sınırındaki Javari Vadisindeki Itaquai nehrinde görülen Philips ve Pereira'yı arama çalışmaları sürerken, önce Philips'in şahsi eşyalarının bulunduğu açıklanmış, pazartesi günü de Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, nehre atılmış insan parçalarının bulunduğunu ve DNA testi yapıldığını açıklamıştı.

Gazetecinin yakınları, Philips ve Pereira'nın cesedinin bulunduğunu duyurmuş ancak Brezilya Federal Polisi ile arama çalışmalarına katılan yerliler, cesetlerin bulunduğu iddialarını reddetmişti.

Yaklaşık 15 yıldır Brezilya'da çalışan, tecrübeli gazeteci Philips'in, Amazonlaron korunması hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle daha önce tehdit edildiği biliniyordu.

Philips ve Pereira'nın kaçak balıkçılar, bölgedeki mafyalar veya yasa dışı madencilikle uğraşan kişilerce kaçırılmış olabileceğinden şüphe ediliyor.

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