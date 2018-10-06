Kayıp Interpol Başkanı Çin'de gözaltına alınmış olabilir
29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan Çin'e giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan kayıp Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin Çin Hükümeti tarafından gözaltına alındığını öne sürüldü.
Hong Kong merkezli bir gazete, 29 Eylül'den bu yana kayıp olan, dünyanın en büyük uluslararası polis organizasyonu olan Interpol'un başkanı Meng Hongwei'nin Çin'e ayak basar basmaz Pekinli yetkililer tarafından soruşturulmak üzere gözaltına alındığını iddia etti.
Gazeteye bu bilgiyi aktaran kaynaklar, Hongwei'nin neden soruşturulduğuna ya da nerede tutulduğuna dair detay vermedi.
Çinli yetkililer de kayıp başkan için henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Fransa İçişleri Bakanlığı, Çinli yetkililerle karışıklı görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
INTERPOL ÇİN'LE RESMİ TEMASA GEÇTİ
Interpol, kayıp başkan Hongwei'nin akıbetini öğrenmek için Çinli yetkililerle resmi temaslara geçtiğini duyurdu.
(Hürriyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.