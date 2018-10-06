Kayıp Interpol Başkanı Çin'de gözaltına alınmış olabilir

Hong Kong merkezli bir gazete, 29 Eylül'den bu yana kayıp olan, dünyanın en büyük uluslararası polis organizasyonu olan Interpol'un başkanı Meng Hongwei'nin Çin'e ayak basar basmaz Pekinli yetkililer tarafından soruşturulmak üzere gözaltına alındığını iddia etti.

Gazeteye bu bilgiyi aktaran kaynaklar, Hongwei'nin neden soruşturulduğuna ya da nerede tutulduğuna dair detay vermedi.

Çinli yetkililer de kayıp başkan için henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Çinli yetkililerle karışıklı görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

INTERPOL ÇİN'LE RESMİ TEMASA GEÇTİ

Interpol, kayıp başkan Hongwei'nin akıbetini öğrenmek için Çinli yetkililerle resmi temaslara geçtiğini duyurdu.

(Hürriyet)