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Dünya

Kayıp köpek 12 yıl sonra ailesine kavuştu

ABD'de kaybolan Zoey isimli köpek, 12 yıl sonra ailesine teslim edildi.

IHA21 Şubat 2022 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:26
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ABD'nin California eyaletinde 12 yıl önce kaybolan Zoey isimli köpek, mikroçipi sayesinde bulunarak ailesine kavuştu. Zoey, Stockon kentindeki bir kişi tarafından hasta ve bitkin halde bulunmasının ardından polis ekiplerine haber verildi. Hayvan hizmetlerinden yetkili bir kişinin Zoey'in mikroçipini taramasının ardından sevimli köpeğin 2010 yılından beri kayıp olduğu ortaya çıktı. Zoey'nin ailesinin aynı telefon numarasını kullandığını öğrenen ve iletişime geçen San Joaquin County Şerif Ofisi'nden görevli Brandon Levin, "Zoey'in sahibi şok içindeydi" dedi. Köpeğini almak için hemen harekete geçen Michelle ise, "Bunun olacağını kesinlikle beklemiyordum. Gerçekten heyecanlıyım. Zoey'i ve onun ikiz kardeşini 6 aylıkken sahiplenmiştik. Yaklaşık 6 ay bizimleydi. Sadece 20 dakikalığına markete gitmiştik ve döndüğümüzde yoktu. Onun sağlığına kavuşacağı ve hayatının geri kalanını yaşamasına izin vereceğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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