14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kaymakamın koruma polisi, kırmızıda geçen minibüsün çarpmasıyla öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde, kavşaktaki kırmızı ışıkta durmayarak geçen minibüsün otomobile çarpması sonucu, sürücü koltuğundaki polis memuru Fahrican Acamoğlu (25) yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yol kenarında yolcu alan başka minibüse çarparak durabilen, minibüsün sürücüsü Mehmet Karacengiz (34) de yaralandı. Kazada ölen Acamoğlu'nun Honaz Kaymakamı Zafer Öz'ün koruma polisi olduğu öğrenildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
 
Kaza, saat 09.00 sıralarında, DenizliAfyonkarahisar karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli yönüne giden Mehmet Karacengiz, yönetimindeki 32 AB 535 plakalı kapalı kasa minibüsle kavşaktaki kırmızı ışıkta durmayarak, geçti. Karancengiz'in aracı, bu sırada kendisine yeşil ışık yanınca kavşaktan dönmek isteyen polis memuru Fahrican Acamoğlu'nun 20 H 6000 plakalı özel otomobiline çarptı. Mehmet Karacengiz'in minibüsü ardından, yolun sağında yolcu almak için duran Mehmet Aşçıoğlu yönetimindeki 20 AT 533 plakalı başka minibüse arkadan çarparak durabildi. Zincirleme kazada, kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru Fahrican Acamoğlu ile ışık ihlali yapan minibüs sürücüsü Mehmet Karacengiz yaralandı.
 
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Acamoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fahrican Acamoğlu'nun, Honaz Kaymakamı Zafer Öz'ün koruma polisi olduğu öğrenildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karacengiz'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
 
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, minibüsün hızla kavşağa gelmesi, kırmızı ışıkta durmayıp, polis memurunun kullandığı otomobile çarpması yer aldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sert tepki gösterdi: Gaye Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?

Sert tepki gösterdi: Gaye Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?

Münbiç'te PKK/PYD'li teröristlere bombalı saldırı

Münbiç'te PKK/PYD'li teröristlere bombalı saldırı

Aydın Denktaş vefat etti

Aydın Denktaş vefat etti

Nüfusu artmayan tek il belli oldu

Nüfusu artmayan tek il belli oldu

CHP'li belediyenin önünde aday protestosu

CHP'li belediyenin önünde aday protestosu

Yerli üretim balonlar 2020'de semalarda

Yerli üretim balonlar 2020'de semalarda

Beraberindeki 3 kişiyle Adana'da kıskıvrak yakalandı

Beraberindeki 3 kişiyle Adana'da kıskıvrak yakalandı

Türk şoföre idam kararı! Başkan Erdoğan'dan yardım istediler

Türk şoföre idam kararı! Başkan Erdoğan'dan yardım istediler
 

POPÜLER HABERLER

102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA