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Dünya

Kaza yapan gemiler ikiye bölünmüştü... Sızan petroller Rus sahillerine ulaştı

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de iki ayrı tanker gemisin kazaya karışmıştı. Yaşanan olayın hemen ardından gemilerden sızan petrol, Rusya'nın bazı sahil kentleri açıklarında kirliliğe yol açtı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
Kaza yapan gemiler ikiye bölünmüştü... Sızan petroller Rus sahillerine ulaştı
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Karadeniz'in Kerç Boğazı'ndaki fırtına nedeniyle yaşanan kazaların ardından meydana gelen petrol sızıntısı, Rusya'nın Temryukskiy ve Anapa bölgelerindeki sahil şeridinde doğal yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sosyal medyaya paylaşımlarında, söz konusu sahil bölgelerindeki kentlerde deniz yüzeyinin petrolle kaplandığı görülürken bölgedeki kirlilikten etkilenen yaban kuşlarının, gönüllülerce kurtarma çalışmaları görüntülere yansıdı.

Yetkililer, yaklaşık 4 bin gönüllünün kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini paylaşırken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da çalışmalara destek veriyor.

Hafta sonu Karadeniz'in Kerç Bağızı'nda etkili olan fırtına nedeniyle ayrı ayrı kazalara karışan Rusya'ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemilerinin hasar gördüğü bildirilmiş, tankerlerden bölge suları petrol sızıntısı tespit edildiği rapor edilmişti.

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