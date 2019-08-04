Kazakistan ABD'nin INF'den çekilmesinden endişeli

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin uluslararası güvenliğin sağlanmasındaki önemli unsurlardan olan INF'den çekilme kararı nedeniyle endişe duyulduğu belirtilerek, "(Anlaşmanın) Onun feshi, küresel ölçekte ciddi sonuçları olan yeni bir silahlanma yarışına neden olabilir." ifadesine yer verildi.

Kazakistan'ın INF anlaşmasına tüm tarafların uymasını desteklediği vurgulanan açıklamada, anlaşmanın nükleer silahların tedarikinin önlenmesini sağlayan ve nükleer silahsızlanmada önemli ölçüde ilerleme kaydeden tarihi bir anlaşma olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Kazakistan, tarafların mevcut ikili ve çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde yapıcı müzakerelerle mevcut sorunu çözmek için gereken her türlü çabayı göstereceklerini umut ediyor." denildi.