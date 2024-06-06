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Dünya

Kazakistan Anayasası'nda bir ilk

Kazakistan Anayasası görme engelliler için ilk kez Braille alfabesiyle yayımlandı.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Kazakistan Anayasası'nda bir ilk
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Kazakistan Anayasa Mahkemesi ile AGİT Astana Program Ofisi işbirliğinde başkent Astana'da ülke tarihinde ilk kez Braille alfabesiyle basılan Anayasa'nın tanıtım töreni yapıldı.

Törene Kazak milletvekilleri, bilim insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yabancı büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların başkanları katıldı.

Kazakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Elvira Azimova, burada yaptığı konuşmada, erişilebilirliğin, herkesin kanun önünde eşitliği ve adalete ulaşması konusunda anayasal güvencenin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Azimova, ülkede yürütülen "Adil Kazakistan" politikasının insanlar arasında ayrımcılık yapmama konusunda kararlılığı teyit ettiğini belirterek, "Kazakistan Anayasa Mahkemesi, Kazakistan Anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi uyarınca herkes için eşitlik, saygı ve adalet ilkesini desteklemeyi ve teşvik etmeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

AGİT Astana Program Ofisi Başkanı Volker Frobarth, Kazakistan Anayasası'nın Braille alfabesiyle yayımlanmasının insanların bilgiye eşit erişiminin sağlanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Braille alfabesiyle basılan Kazakistan Anayasası, ülke genelindeki kütüphanelere, okullara ve engelli merkezlerine gönderilecek.

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, ülkede 4 binden fazlası çocuk olmak üzere 85 bin görme engelli vatandaş yaşıyor.

  • Kazakistan Anayasası
  • Braille alfabesi
  • görme engelli

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