Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan'ı ziyaret etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesine davet ettiği Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Konutları'nda, Caparov ve Tokayev baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Heyetler arası görüşmede konuşan Caparov, "İki ülke arasında önemli hiçbir siyasi çelişki yoktur." dedi.

Caparov, Kırgızistan ve Kazakistan'ın ortak çabalarla ikili ilişkilerin daha da genişlemesini sağlayacağını belirtti.

Kırgızistan'a ziyaretinin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkati çeken Tokayev, şunları kaydetti:

"Bugün sizin güçlü yönetiminizle Kırgızistan'da önemli siyasi, sosyal ve ekonomik reformlar hayata geçiriliyor. Devletin güçlenmesi, ulusun birliği ve Kırgızistan'ın dünyada otoritesini güçlendirecek tüm çabalarınızı destekliyoruz. Kazakistan olarak bu hedeflerin hayata geçirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız."

Tokayev de Caparov'un Kazakistan ile çok yönlü ortaklık kurma isteğini ve bu yöndeki özel çabasını takdir ettiğini söyledi.

İki ülke arasında havacılık arama ve kurtarma alanında iş birliği anlaşmasının yanı sıra eğitim, tarım, ekonomi, lojistik ve yerel yönetimlerde iş birliği memorandumları imzalandı.