Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Stratejik hedefimiz Orta Asya'da ekonomik liderliğimizi güçlendirmek

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 13:59 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 14:00

Tokayev, Parlamentonun açılış töreninde halka hitap etti.

Bu yıl Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatan Tokayev, ülkenin yeni on yıllık sosyoekonomik kalkınması için temel hedefleri belirlediğini aktardı.

Tokayev, tüm dünyayı olduğu kadar ülkesini de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomiyi canlandırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık vereceklerini belirterek, "Stratejik hedefimiz Orta Asya'da ekonomik liderliğimizi güçlendirmek. Dünya ekonomisinde de yerimizi pekiştirmek." dedi.

Bunun için ülkede tarım, hayvancılık, gıda alanında ekosistem oluşturmak için gerekli potansiyelin bulunduğuna işaret eden Tokayev, bunun yanı sıra madencilik, petrol ürünleri, makine mühendisliği, araç üretimi, inşaat malzemeleri gibi sektörlerde de yerli üretimin artırılacağını söyledi. Tokayev ayrıca milli güvenlik açısından başlıca ilaç ve tıp malzemelerinin ülkede üretilmesinin önemini vurguladı.

Tokayev, özellikle yer altı kaynakları potansiyelinin yeterince araştırılmadığına dikkati çekerek, Ulusal Jeolojik Araştırma Servisinin kurulacağı bilgisini paylaştı.

Ülkede 2030 yılına kadar elektrik sıkıntısı beklendiğini de kaydeden Tokayev, bunu çözmenin en iyi yolunun nükleer elektrik santrali olduğunu belirterek, "Kazakistan nüfusu artıyor ve bununla birlikte ekonomi de gelişiyor. Gelişim için enerji şart. Hükümete, bir yıl içinde söz konusu alanda araştırma yürütme talimatı veriyorum." ifadesini kullandı.

Tokayev, ayrıca Afganistan'daki krizin tırmanması eşliğinde artan dış tehditlerden dolayı ülkenin savunma sanayi kompleksi ve askeri doktrininin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

- "GELECEĞİNİ ÜLKEMİZLE BAĞDAŞTIRAN HER VATANDAŞ KAZAKÇA ÖĞRENMELİ"

Kazakistan'ın çok uluslu ülke olduğunu vurgulayan Tokayev, bu nedenle dil ve etnik kökene dayalı her türlü ayrımcılığın kanunla takip edileceğini aktardı.

Tokayev, etnik gruplar arasında uyumlu ilişkilerin devlet politikasının ana yönlerinden biri olmaya devem edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşlerin çoğunluğunu korurken, aynı zamanda her türlü radikalizmi güçlü şekilde bastıracağız. Devlet egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün tehdit edilmesine izin vermeyeceğiz. Kazak dilinin gelişimi devletin ana stratejisi olarak kalacak. Geleceğini ülkemizle bağdaştıran her vatandaşımız, Kazakça öğrenmeli." dedi.