İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5721
  • EURO
    17,8155
  • ALTIN
    981.854
  • BIST100
    2648.12
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'ı kabul etti
Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'ı kabul etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen kabulde, Kazakistan ile Suudi Arabistan arasında siyasi, ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında ilişkileri güçlendirme konuları ele alındı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile verimli iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını ve iki ülke arasında hükümetler arası komisyon ile iş konseyinin etkinleştirilmesi için Riyad'a hükümet heyeti gönderebileceğini belirtti.

Faysal bin Ferhan da Tokayev'i ülkede gerçekleştirilen anayasa referandumunun başarıyla sonuçlanması nedeniyle tebrik etti ve Kazakistan ile ticari, ekonomik ve yatırım iş birliğini güçlendirmeyi umduklarını bildirdi.

Suudi Dışişleri Bakanı, ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile de bir araya geldi.

Burada taraflar, bölgesel iş birliğinin pekiştirilmesi, enerji, transit ve ulaştırma, gıda güvenliği gibi konuları görüştü.

Faysal bin Ferhan, ayrıca Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile de yaptığı görüşmede, karşılıklı ticareti artırma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.