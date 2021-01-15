Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede kapsamlı reformlara imza atılacağını açıkladı

AA 15 Ocak 2021 Cuma 12:11 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 12:12

Cumhurbaşkanı Tokayev, parlamentonun ortak oturumunda Meclis’in yeni seçilen 7. dönem milletvekillerine hitap etti.

Kazakistan’ın temel stratejik amacının dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almak olduğunu belirten Tokayev, “Bağımsızlığın 30. yılında ülkede kapsamlı reformlara imza atılacak.” dedi.

Tokayev, toplumun az gelirli kesimlerine yönelik desteklerin artırılacağını ve halkın refah seviyesinin yükseltileceğini aktardı.

Ulusal ekonominin büyümesi için kamu yatırımlarındaki devlet payının azaltılacağını kaydeden Tokayev, ülkede daha önce başlatılan özelleştirme programının devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Tokayev,Kazakistan’da siyasi yenilenme alanında yeni reformların beklendiğini ve yerel yönetimi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Siyasi partilere yeni imkanlar tanınmasının da ön planda olduğunu vurgulayan Tokayev, parlamento seçiminde Meclis’e giriş barajını yüzde 7’den yüzde 5’e düşürülmesi gerektiğini ifade etti.