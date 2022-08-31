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Dünya

Kazakistan ile Katar'dan iş birliği adımı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek, ekonominin kilit sektörlerinde ortak yatırım projelerinin uygulanması konularını ele aldı.

AA31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:01 - Güncelleme:
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Kazak-Katar ilişkilerinin gelişmesi konularını ele alan taraflar, özellikle ekonominin kilit sektörlerinde ortak yatırım projelerinin uygulanmasını görüştü.

Taraflar, uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki iş birliğinin yanı sıra bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Tokayev, görüşmede, eylül ayında Riyad'da yapılacak Orta Asya ve Basra Körfezi Devletleri Dışişleri Bakanları ilk toplantısını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Al Sani de Katar Emiri'nin yakın zamanda Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

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