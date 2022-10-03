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Dünya

Kazakistan: KGAÖ'nün savaşa katılması gündemde değil

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye ülkelerin askeri birliklerinin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dahil olmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 15:50 - Güncelleme:
Kazakistan: KGAÖ'nün savaşa katılması gündemde değil
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Smadiyrov, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlerin ilkeleri çerçevesinde devletlerin toprak bütünlüğünü, egemenlik eşitliğini ve barış içinde yaşamalarından yana olduğunu vurguladı.

KGAÖ'nün görev bölgesinin örgüte üye ülkelerin uluslararası alanda tanınmış sınırları içerisini kapsadığına işaret eden Smadiyarov, "Kolektif güvenlik sadece bu sınırlar için geçerlidir. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna ihtilaf bölgesinde KGAÖ'nün katılımı konusu gündemde değil." ifadesini kullandı.

Bu arada, Kazakistan'da KGAÖ'ye üye ülkelerin acil harekat birimlerinin tatbikatları sürüyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 Ekim itibarıyla tatbikatlarda aktif aşamaya geçildiği ve 7 Ekim'e kadar süreceği bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin güneyindeki Cambıl eyaletine bağlı Matıbulak sahasında üç ayrı başlık altında gerçekleştirilen tatbikatlarda KGAÖ'ye üye ülkelerden toplamda 6 bin 500'den fazla askerin yanı sıra 850'yi aşkın askeri teçhizat yer alıyor.

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