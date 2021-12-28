Kazakistan nükleer elektrik santrali inşa etmek için hazırlıklara başladı

AA 28 Aralık 2021 Salı 16:06 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 16:06

Mirzagaliyev, Bakanlığın yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede bu dönem sıkça gündeme gelen nükleer santralin inşasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle son bir yılda bazı bölgelerdeki elektrik sıkıntısı nedeniyle Rusya'dan plansız elektrik ithalatı yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Mirzagaliyev, "2035'e kadar elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki dengeyi hesapladık. Halkımıza ve ekonomimize elektrik sağlamak için bir nükleer santrali inşa etme ihtiyacını açıkça görüyoruz." dedi.

Mirzagaliyev, proje grubunun, santralin hangi bölgeye inşa edileceğine ilişkin çalışmalarına başladığını belirterek "Kısa listemizde iki bölge var. Biri Ülken köyü (Almatı bölgesi) diğeri ise Kurçatov kenti (Doğu Kazakistan bölgesi) ama Ülken, altyapı açısından daha cazip görünüyor. Ayrıca burası elektrik tüketiminin yüksek olduğu ülkemizin güney kesimine daha yakın." diye konuştu.

Bakan Mirzagaliyev, nükleer elektrik santrali inşasının ortalama 10 yıllık bir süreç olduğunu sözlerine ekledi.