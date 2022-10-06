İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2022 Perşembe / 11 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5815
  • EURO
    18,4388
  • ALTIN
    1024.93
  • BIST100
    3535.92
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan: Rus büyükelçisi ile görüşme oldukça sertti
Dünya

Kazakistan: Rus büyükelçisi ile görüşme oldukça sertti

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın iki ülke arasındaki 'eşit stratejik ortaklık ruhuna uymayan' açıklamaları nedeniyle Astana Büyükelçisi Aleksey Borodavkin ile oldukça sert bir görüşme yapıldığını bildirdi.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 12:34 - Güncelleme:
Kazakistan: Rus büyükelçisi ile görüşme oldukça sertti
ABONE OL

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Rus büyükelçinin önemli bir görüşme için Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Zaharova'nın eşit stratejik ortaklık ruhuna uymayan açıklamasını görüştük. Görüşme oldukça sertti." ifadeleri kullanıldı.

- OLAY

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kazakistan'da bir YouTube kanalına "Rusları şimdi ne kadar çok öldürürsek çocuklarımız, onları o kadar az öldürmek zorunda kalacak." ifadesini kullanan Ukrayna'nın Astana Büyükelçisi Petr Vrublevskyi'nin tatil sonrası yeniden Astana'da ortaya çıktığını ve resmi etkinliklere katıldığını belirterek, Kazakistan'ın Moskova Büyükelçisi Yermek Köşerbayev'in Bakanlığa çağrıldığını söylemişti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyorov da Zaharova'nın söz konusu açıklama tonunun, Kazakistan ile Rusya arasındaki stratejik müttefik ilişkilerin doğasıyla uyumsuz olduğunu kaydederek, Rus büyükelçinin Bakanlığa çağrıldığını bildirmişti.

Smadiyorov, Ukrayna tarafına büyükelçinin söz konusu ifadelerinin özellikle Kazakistan'da yaşayan Rus kökenliler açısından kabul edilemez olduğunu belirttiklerini ve yeni büyükelçi atanana kadar Vrublevskyi'nin görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.