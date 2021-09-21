İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2021 Salı / 14 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6484
  • EURO
    10,1597
  • ALTIN
    492.752
  • BIST100
    1390.27
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan, Rusya ile birlikte kullandığı uluslararası telefon kodunu değiştiriyor
Dünya

Kazakistan, Rusya ile birlikte kullandığı uluslararası telefon kodunu değiştiriyor

Kazakistan, Sovyetler Birliği çöktükten sonra Rusya ile birlikte kullanmaya başladığı +7 olan uluslararası telefon kodunu +997 olarak değiştirme kararı aldı.

AA21 Eylül 2021 Salı 15:09 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 15:10
ABONE OL

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Musin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinde, +997'yi, ülkesinin yeni uluslararası telefon kodu olarak rezerve ettiklerini duyurdu.

Sovyetler Birliği çöktükten sonra +7 uluslararası telefon kodunun hem Kazakistan hem Rusya'ya kaydedildiğini aktaran Bakan Musin, "Kazakistan'ın kendi uluslararası telefon koduna sahip olması için yıl boyunca yürüttüğümüz müzakereler olumlu sonuçlandı. Artık ülkemizden yurt dışını aradığınızda Kazakistan kelimesi ekrana yansıyacak." dedi.

Kazakistan'ın 2023'ten itibaren yeni uluslararası telefon koduna geçmesi planlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.