Kazakistan Rusya'dan savaş uçaklarını teslim aldı

Kazakistan Savunma Bakanlığının açıklamasında, iki ülke arasındaki askeri teknik iş birliği çerçevesinde Rusya'dan Kazakistan Silahlı Kuvvetleri için yeni yüksek manevra kabiliyetine sahip Su-30 SM savaş uçaklarının bir bölümünün getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Kazakistan Hava Kuvvetlerinin uçakları başarıyla test ettiği ve tatbikatlarda kullandığı belirtildi.