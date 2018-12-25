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Kazakistan Rusya'dan savaş uçaklarını teslim aldı

Kazakistan Rusya'dan modern Su-30 SM savaş uçaklarını teslim aldı.

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Kazakistan Savunma Bakanlığının açıklamasında, iki ülke arasındaki askeri teknik iş birliği çerçevesinde Rusya'dan Kazakistan Silahlı Kuvvetleri için yeni yüksek manevra kabiliyetine sahip Su-30 SM savaş uçaklarının bir bölümünün getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Kazakistan Hava Kuvvetlerinin uçakları başarıyla test ettiği ve tatbikatlarda kullandığı belirtildi.

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