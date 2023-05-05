Kazakistan, Sovyet ordusu standartlarındaki askeri altyapısını modernleştirecek

Tokayev, ordunun başkent Astana'da düzenlenen genel toplantısına başkanlık etti.

Askerlerin temel görevinin ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kahraman babalarımızın asırlar boyu düşmana adım attırmadan bize miras bıraktığı bu toprakları korumak hepimizin ortak görevidir." dedi.

Tokayev, ülkenin askeri altyapısının Sovyet ordusunun standartları dikkate alınarak oluşturulduğunu belirterek, "Bugün ordumuzu dönüştürmek gibi zor bir görevle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Silahlı kuvvetlerin ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazır durumda olması ve ordunun modern silahlarla donatılması gerektiğinin altını çizen Tokayev, "Yüksek hassasiyetli silahlar, insansız hava araçları ve robotik sistemler başta olmak üzere modern silah ve teçhizatın payının artırılması gerekmektedir." dedi.

Tokayev, bunun yanı sıra özellikle muharebe birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi, yerli savunma sanayi kompleksinin geliştirilmesi ve askeri okullarda modern eğitim sisteminin uygulanması gerektiğini de vurguladı.