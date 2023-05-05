İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4975
  • EURO
    21,4439
  • ALTIN
    1258.11
  • BIST100
    4398.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan, Sovyet ordusu standartlarındaki askeri altyapısını modernleştirecek
Dünya

Kazakistan, Sovyet ordusu standartlarındaki askeri altyapısını modernleştirecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin askeri altyapısının Sovyet ordusunun standartları dikkate alınarak oluşturulduğunu belirterek, “Bugün ordumuzu dönüştürme gibi zor bir görevle karşı karşıyayız.” dedi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 15:30 - Güncelleme:
Kazakistan, Sovyet ordusu standartlarındaki askeri altyapısını modernleştirecek
ABONE OL

Tokayev, ordunun başkent Astana'da düzenlenen genel toplantısına başkanlık etti.

Askerlerin temel görevinin ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kahraman babalarımızın asırlar boyu düşmana adım attırmadan bize miras bıraktığı bu toprakları korumak hepimizin ortak görevidir." dedi.

Tokayev, ülkenin askeri altyapısının Sovyet ordusunun standartları dikkate alınarak oluşturulduğunu belirterek, "Bugün ordumuzu dönüştürmek gibi zor bir görevle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Silahlı kuvvetlerin ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazır durumda olması ve ordunun modern silahlarla donatılması gerektiğinin altını çizen Tokayev, "Yüksek hassasiyetli silahlar, insansız hava araçları ve robotik sistemler başta olmak üzere modern silah ve teçhizatın payının artırılması gerekmektedir." dedi.

Tokayev, bunun yanı sıra özellikle muharebe birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi, yerli savunma sanayi kompleksinin geliştirilmesi ve askeri okullarda modern eğitim sisteminin uygulanması gerektiğini de vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.