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Dünya

Kazakistan, topraklarındaki katı radyoaktif atıkları gömecek

Kazakistan, eski nükleer deneme sahasının bulunduğu alandaki katı radyoaktif atıkların gömülmesine ilişkin projeyi hayata geçirecek.

AA18 Şubat 2020 Salı13:42 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 13:55

Kazakistan Çevre, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ile Ulusal Atom Şirketi Kazatomprom arasında çevre korunması alanında iş birliği muhtırası imzalandı.

Çevre Bakanı Magzum Mirzagaliyev, yaptığı açıklamada muhtıra çerçevesinde Kazatomprom'a ait şirketlerin bulunduğu bölgelerde çevrenin iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin alınacağını belirtti.

Muhtıra kapsamında eski Semipalatinsk nükleer test sahasındaki Ulba Metalürji Fabrikasına ait katı radyoaktif atıkların gömülmesine ilişkin projenin uygulanacağını ifade eden Mirzagaliyev, "Bu, radyoaktif atıkların çevre ve bölge nüfusu üzerindeki etkisini mümkün olduğunca azaltacak." dedi.

Kazakistan'ın Semipalatinsk nükleer test sahasında 1989'a kadar yer üstünde ve altında 450'den fazla nükleer deneme yapılmış; bölge, radyasyonun etkisi altında kalmıştı. Denemelerin sonucu 1 milyon 500 bin kişi zarar görmüştü.

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