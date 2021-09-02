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Dünya

Kazakistan ve Hindistan ortak askeri tatbikata başladı

Kazak ve Hint askerleri, Kazakistan'da 'Kazİnd-2021' ismiyle ortak askeri tatbikat düzenliyor.

AA2 Eylül 2021 Perşembe 11:39 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 11:40
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Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında varılan anlaşma çerçevesinde düzenlenen askeri tatbikat, Jambıl eyaleti sınırlarındaki Ayşa Bibi eğitim sahasında başladı.

Tatbikat kapsamında Kazakistan ve Hindistan askerleri, çeşitli savaş teknikleri ve koordinasyonu, arama, keşif eylemlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler yetkisine uygun olarak kriz bölgesinde yasa dışı silahlı grubu etkisiz hale getirme çalışmaları yürütecek.

Ortak askeri tatbikat 10 Eylül'de sona erecek.

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