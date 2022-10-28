Kazakistan ve Kırgızistan ortak barış mesajı

Tokayev ve Caparov, Ermenistan'ın talebi üzerine Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Kolektif Konseyi'nin çevrim içi toplantısında konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki ihtilafın yalnızca barışçıl yollarla özellikle de siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Caparov'un söz konusu toplantıda, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın başta yapıcı müzakere yöntemi olmak üzere barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduğunu bir kez daha teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Caparov'un söz konusu iki ülke arasında çözüm sürecinin uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda devam ettiğini, bu bağlamda 1991 tarihli Alma-Ata Deklarasyonunu memnuniyetle karşıladığını ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki durumun, egemenlik, toprak bütünlüğü ve birbirlerinin uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığına karşılıklı saygı çerçevesinde kısa zamanda istikrara kavuşacağını umduğunu belirttiği aktarıldı.