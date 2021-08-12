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Dünya

Kazakistan ve Pakistan askeri alanda iş birliğini görüştü

Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Raza ile görüştü.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:28
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Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Raza, başkent Nur Sultan'da törenle karşılandı. Törenin ardından taraflar arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde, Kazakistan ve Pakistan arasında güncel askeri durumun yanı sıra savaş eğitimi, kadro yetiştirme ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma misyonlarında birlikleri ortak konuşlandırma gibi alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Raza, ayrıca Kazakistan Ulusal Savunma Üniversitesini ziyaret etti.

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