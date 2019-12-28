Kazakistan'a düşen uçağın kara kutusu Moskova'ya gönderilecek

TM Dijital Haber Merkezi 28.12.2019 13:47 - Güncelleme: 28.12.2019 13:47

Kazakistan'da, Almatı'dan Nur-Sultan'a gitmek üzere havalanan, mürettebat dahil 98 kişiyi taşıyan uçak kalkışından kısa süre sonra düşmüş, kazada en az 12 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün kaza ile ilgili Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev tarafından yapılan toplantıda uçağın kara kutusunun Moskova'daki eyaletler arası Havacılık Komitesine teslim edileceği bildirildi.

Kamaliyev, "Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar, Eyaletler Arası Havacılık Komitesi başkanı ile görüştü. Bu gece 18: 40'ta Moskova'dan bir uzman Almatı'ya geliyor. Şu anda olay yerinde bir soruşturma grubu çalışıyor, uçuş kaydediciler (kara kutu) çıkarıldı. Yarın, onları deşifre etmek için Moskova'daki Eyaletler Arası Havacılık Komitesine teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

27 Aralık'ta Başkent Nur-Sultan'a gitmek üzere Almatı'dan havalanan Kazak havayolu Bek Air'e ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Almatı Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak yerel saatle 07.22'de irtifa kaybederek önce beton bir duvara, ardından da iki katılı bir binaya çarptı.

Şu ana kadar alınan bilgiye göre uçağın enkazından en az 12 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı hayatını kaybedenler arasında uçağın pilotunun da bulunduğunu açıkladı.