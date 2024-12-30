Kazakistan'a düşen yolcu uçağının ardından İsrail tarafından yeni karar!

Azerbaycan yolcu uçağının düşürülmesi sonrası Moskova uçuşlarını 27 Aralık'ta iptal eden El Al, bu süreyi uzatma kararı aldı.

El Al'dan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv ile Moskova arasındaki uçuşların Mart 2025 sonuna kadar iptal edildiği belirtildi.

Bu kararın "kapsamlı bir durum değerlendirmesi sonucu alındığı" ifade edildi.

El Al, Azerbaycan uçağının düşürülmesi sonrası 27 Aralık'ta Moskova uçuşlarını bir haftalığına iptal etmişti.

- AZERBAYCAN UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.



AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuştu.



AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

