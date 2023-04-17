Kazakistan'da doğal gaz patlaması: 4 ölü

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.00 civarında Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentindeki iki katlı apartmanda doğal gaz patladı.

Patlamanın ardından bir kısmı çöken apartmanın enkazında 1'i çocuk 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Enkazdan 4 kişi sağ çıkarıldı.

Patlamada, 11 kişi de yaralandı.

Olay yerine arama kurtarma görevlileri, asker, polis ve sağlık personelleri dahil 300'den fazla görevli sevk edildi.

Eyalet Valisi Nurlan Nogayev, olayla ilgili özel komisyon oluşturulduğunu ve ceza davası açıldığını aktardı.

Kazakistan Ulusal Petrol Şirketi KazMunayGaz ise olayda evlerini kaybeden ailelere yeni daire alacaklarını ve gerekli yardımı sağlayacaklarını açıkladı.