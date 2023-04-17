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Dünya

Kazakistan'da doğal gaz patlaması: 4 ölü

Kazakistan'ın batısındaki Janaözen kentinde iki katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Kazakistan'da doğal gaz patlaması: 4 ölü
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Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.00 civarında Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentindeki iki katlı apartmanda doğal gaz patladı.

Patlamanın ardından bir kısmı çöken apartmanın enkazında 1'i çocuk 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Enkazdan 4 kişi sağ çıkarıldı.

Patlamada, 11 kişi de yaralandı.

Olay yerine arama kurtarma görevlileri, asker, polis ve sağlık personelleri dahil 300'den fazla görevli sevk edildi.

Eyalet Valisi Nurlan Nogayev, olayla ilgili özel komisyon oluşturulduğunu ve ceza davası açıldığını aktardı.

Kazakistan Ulusal Petrol Şirketi KazMunayGaz ise olayda evlerini kaybeden ailelere yeni daire alacaklarını ve gerekli yardımı sağlayacaklarını açıkladı.

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