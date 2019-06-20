Kazakistan'da ilaçlama uçağı düştü
Kazakistan'ın Akmola eyaletinde ilaçlama yapan AN-2 tipi uçağın düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
- AA
Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, saat 10.00'da Akmola eyaletinin Rodina kasabasından 10 kilometre uzaklıkta AN-2 tipi uçağın ilaçlama yaptığı sırada düştüğü belirtildi.
Kaza sonucu pilotun hayatını kaybettiği, mürettebattan iki kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, kaza nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
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