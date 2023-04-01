Kazakistan'da “İşçi Halk Konseyi”ne soruşturma

Kazakistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Milli Güvenlik Komitesinin Kuzey Kazakistan Eyaleti Şubesince Petropavl şehrinde "İşçi Halk Konseyi" kurulmasına ilişkin sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili "bölücülük ve bölücülük propagandası" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, özel soruşturma ekibinin yanı sıra savcıların görevlendirildiği kaydedilerek, "Soruşturma kapsamında arama ve el koyma operasyonu düzenlenmekte ve gerekli adli tıp incelemeleri yapılmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Cezai Dava Kanunu gereği diğer bilgilerin gizli kalacağı aktarılan açıklamada, soruşturmanın Başsavcılığın kontrolü altında yürütüldüğü vurgulandı.

Dün sosyal medyada "Petropavl Şehrinin İşçi Halkı Konseyi üyelerinin Kazakistan'dan bağımsızlıklarını ilan ettiklerine" yönelik görüntüler yayılmıştı.

Kamuoyunun büyük tepkisine yol açan görüntülerde bir kadının "Biz, Kuzey Kazakistan eyaletinin Petropavl kentinin özgür halkı, çalışan erkek ve kadın sakinleri olarak Kazakistan Cumhuriyeti şirketinin yaşam için elverişsiz koşullar yaratması ve yetersizliği nedeniyle yönetim sistemine tam bir güvensizlik duyduğumuzu beyan ederiz. Biz, halk olarak bağımsızlığımızı, özerkliğimizi ve egemenliğimiz ilan ediyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Kazakistan Meclisi milletvekilleri de bu kişilere yönelik cezai soruşturma açılmasına ilişkin başsavcıya açık mektup göndermişti.

Bu durum, ülkenin Rusya sınırına yakın, Rus asıllı nüfusun yoğun yaşadığı Petropavl ve Pavlodar'a tarihi Kazakça kent isimlerinin geri verilmesi konusunu gündeme getirdi.