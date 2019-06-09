Kazakistan'da Kasım Cömert Tokayev seçimi kazandı
Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı erken seçimi sandık sonuç anketlerine göre Kasım Cömert Tokayev, yüzde 70,13 oy alarak seçimi kazandı.
- AA
Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı erken seçimi sandık sonuç anketlerine göre Kasım Cömert Tokayev, yüzde 70,13 oy alarak seçimi kazandı.
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