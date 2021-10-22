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Dünya

Kazakistan'da kediler için Kovid-19 aşısı geliştirildi

Kazakistan'da kediler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirildi.

AA22 Ekim 2021 Cuma 17:15 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 17:17
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Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan'da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı'nda tanıtıldı.

Tanıtım töreninde yapılan açıklamada, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde Kovid-19 riskinin yüksek olduğu ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunduğu belirtildi.

Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı bildirilen açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve Kovid-19'a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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