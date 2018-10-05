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Kazakistan'da KGAÖ askeri tatbikatı sona erdi

Kazakistan'da, 'Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütüne' (KGAÖ) üye ülkelerin katıldığı 'Poisk 2018' askeri taktik ve özel tatbikatı sona erdi.

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Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cambıl eyaletindeki Otar askeri üssünde pazartesi günü başlayan tatbikatın sona erdiği belirtildi. Tatbikatın amacının KGAÖ üyesi ülkelerin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmek, ortak hedefleri yerine getirmek ve savaş koordinasyonunu sağlamak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 3 bin askerin katılımıyla beş eğitim sahası ve iki eğitim merkezinde düzenlenen tatbikat çerçevesinde 500'den fazla askeri tekniğin kullanıldığı aktarıldı.

Tatbikatın keşif birimlerinin gece atışlarıyla sona erdiği ifade edilirken, KGAÖ Birleşik Silahlı Kuvvetleri Başkanı Korgeneral Anatoliy Sidorov'un tatbikatı başarılı olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Tatbikata Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, Belarus ve Ermenistan'dan istihbarat birimleri ve özel kuvvetleri katıldı.

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