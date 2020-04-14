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Dünya

Kazakistan'da koronavirüs hastası 82 yaşındaki kadın taburcu oldu

Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 82 yaşındaki kadın tedavisinin ardından taburcu oldu.

AA14 Nisan 2020 Salı 08:05 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 08:05
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Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Nur Sultan'da Kovid-19 vakasıyla temas eden 82 yaşındaki kadının 22 Mart'ta hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Birtanov, kadına Kovid-19, çift taraflı pnömoni, birinci derece solunum yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, üçüncü derecede arteriyel hipertansiyon tanılarının konulduğuna dikkati çekti.

Hastaya uygulanan kapsamlı tedavi sonucu 2 kez yapılan laboratuvar test sonuçlarının negatif çıktığını ifade eden Birtanov, "Kadın taburcu oldu. Sağlığından şikayet etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Birtanov, Kazakistanlı doktorların Kovid-19'u tanı ve tedavide uluslararası klinik protokollere uygun çalıştıklarını aktararak, "Doktorlarımız virüsle başarıyla başa çıkıyor." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüsü yenerek toplam 138 kişinin iyileştiği Kazakistan'da son 24 saatte vaka sayısı 112 artarak 1091'e ulaştı, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 14'e çıktı.

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