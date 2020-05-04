AA 04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:34 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:35

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Aşimbayev'in Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcılığından senato üyeliğine atandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berik Uali de Aşimbayev'in senato üyelerinin oy birliğiyle senato başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva'yı Senato Başkanlığı görevinden almıştı.

49 yaşındaki Aşimbayev, Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcılığı, meclis milletvekilliği, iktidar partisi Nur Otan Başkan Yardımcılığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevleri yaptı.

Anayasaya göre cumhurbaşkanının istifası ve ölümü durumunda yetkileri senato başkanına devrediliyor.



- DİĞER ATAMALAR



Cumhurbaşkanı kararıyla Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcılığına getirilirken, onun yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aida Balayeva atandı.