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Dünya

Kazakistan'dan Mir kararı

Kazakistan'daki bankalara Rusya'nın Mir kartıyla işlem yapılmasına izin verildiği bildirildi.

AA9 Aralık 2022 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Kazakistan'dan Mir kararı
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Kazakistan Mali Piyasa Düzenleme ve Geliştirme Ajansından yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığınca Kazak bankalarına Rusya'nın Mir kart ödeme sistemine erişim için izin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "8 Aralık'ta ABD Hazine Bakanlığının Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) gelen mektupta, Mir kartının Rusya'dan Kazakistan'a göç eden vatandaşların geçimlerini sağlamada operasyonlar gerçekleştirmek için kullanımına itiraz edilmediği bildirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Mektupta söz konusu ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin, Rusya karşıtı yaptırımları atlatmak amacıyla kullanılmasını önlemek için özel denetim altında tutulacağı aktarılan açıklamada, "Kazak bankaları, Mir kartlarını kullanarak ödemeleri, transferleri ve ATM aracılığıyla nakit basma hakkına sahiptir. Ancak Mir sistemine bağlanma kararı, bankaların kendi iradelerine kalmıştır." denildi.

Kazakistan'daki ikinci kademeli bankalar, 21 Eylül'de Rus Mir kart ödeme sistemiyle hizmet vermeyi durdurmuştu.

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