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Dünya

Kazakistan'da orman yangını faciası! Ölen işçilerin sayısı yükseldi

Kazakistan'ın Abay eyaletinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden işçilerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
Kazakistan'da orman yangını faciası! Ölen işçilerin sayısı yükseldi
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Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abay eyaletinde çıkan orman yangınında 11 orman işçisinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece yangında toplam 14 orman işçisi hayatını kaybetti.

Abay eyaletinde 8 Haziran'da 60 bin hektarlık alanda orman yangını çıkmıştı.

Uspenskoe Orman İdaresi'nde görevli 11 orman işçisi ile yangının çıktığı gün irtibat kesilmişti.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarıyla arama kurtarma faaliyetlerini başlatmıştı.

Bakanlık, dün 3 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

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