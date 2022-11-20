Kazakistan'da oylar sayılmaya başlandı

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 20.00'de, ülke genelinde kurulan 10 binden fazla sandıkta oy verme işlemi sona erdi.

Ülkenin yurt dışı temsilciliklerinde açılan toplam 68 sandığın 57'sinde ise oy verme işlemi devam ediyor.

Toplam 6 adayın yarıştığı seçimde, oy sayım işlemine geçildi.

Ülkede yaklaşık 12 milyona yakın kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.