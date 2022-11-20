İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2022 Pazar / 26 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6105
  • EURO
    19,2641
  • ALTIN
    1046.41
  • BIST100
    4526.73
Dünya

Kazakistan'da oylar sayılmaya başlandı

Kazakistan'da, 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların kapandığı bildirildi.

AA20 Kasım 2022 Pazar 18:38 - Güncelleme:
Kazakistan'da oylar sayılmaya başlandı
ABONE OL

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 20.00'de, ülke genelinde kurulan 10 binden fazla sandıkta oy verme işlemi sona erdi.

Ülkenin yurt dışı temsilciliklerinde açılan toplam 68 sandığın 57'sinde ise oy verme işlemi devam ediyor.

Toplam 6 adayın yarıştığı seçimde, oy sayım işlemine geçildi.

Ülkede yaklaşık 12 milyona yakın kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.