Kazakistan'da sıcak gelişme! Cumhurbaşkanı görevden aldı

Reuters 10 Ocak 2022 Pazartesi 08:58 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 08:58

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ülkenin 1991'de bağımsızlığını kazanmasından beri görülen en şiddetli protestolardan sonra iki üst düzey güvenlik yetkilisini daha görevden alırken, yetkililer durumun istikrara kavuşmaya başladığını belirtti.

Kazakistan'da ana bina ve tesisleri Rusya önderliğindeki birlikler koruyor.

Görevden alınan yetkililer, daha önce istihbarat başkanı olan Karim Massimov'un yardımcılarıydı. Massimov, protestoların ardından vatan hainliği şüphesiyle tutuklandı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin geçen hafta başlayan gösterilerin ardından bugün itibariyle toplamda 7,939 kişiyi göz altına aldığını açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede karmaşa yaratan "haydut" ve "teröristler" olarak tanımladığı protestocularla mücadele etmek için güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş emri verdiğini açıklamıştı.