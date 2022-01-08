İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2022 Cumartesi / 5 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan'da tansiyon düşmüyor: Devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındı
Dünya

Kazakistan'da tansiyon düşmüyor: Devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındı

Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'un devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 09:26 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:26
ABONE OL

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, komite tarafından 6 Ocak'ta Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun devlete ihanet maddesi gereği soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu suçu işlediği şüphesiyle Masimov'un gözaltına alındığı duyuruldu.

Masimov'un soruşturmada gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte geçici tutuklama merkezine yerleştirildiği kaydedildi.

2016'da göreve getirilen Karim Masimov, LPG fiyatının artması nedeniyle başlayan, ülkenin batı ve güney şehirlerine yayılan protestolar nedeniyle 6 Ocak'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinden alınmıştı.

Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş de Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

  • Karim Masimov
  • Kazakistan
  • Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.