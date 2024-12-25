Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait 'Embraer 190' numaralı yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kentinde düştü. 32 kişinin sağ kurtulduğu kazada uçağın kuş sürüsüne çarptığı açıklandı.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında bulunan 32 kişinin kurtulduğu bildirildi.

Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Aktau'daki uçak kazasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu belirtti.

Hüseynov, yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan, 3'ünün ise Kırgızistan vatandaşı olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov da yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını söyledi.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü.

UÇAK KUŞ SÜRÜSÜNE ÇARPTI

AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının kuş sürüsüne çarptığı aktarıldı.

Uçağın, düşmeden önce sis nedeniyle Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale kentine yönlendirildiği ifade edildi.

Uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, "Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının bu sabah Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." açıklamasında bulundu.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN, KAZAKİSTAN'DA DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İki kardeş ülke Azerbaycan'a ve Kazakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. Acil Durum Bakanlığı, uçağın düşmesi sonucu en az 42 kişinin öldüğünü, 32 kişinin de kurtarıldığını belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kaza sonrasında yayınladığı mesajda, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini ve yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı büyük üzüntü duyduk. Bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Azerbaycan ve Kazakistan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.