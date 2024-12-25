Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait 'Embraer 190' numaralı yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kentinde düştü. 25 kişinin sağ kurtulduğu kazada uçağın kuş sürüsüne çarptığı açıklandı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, düşen yolcu uçağında 67 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Uçaktaki 72 kişiden 25'inin kurtulduğu kaydedilen açıklamada, "Bunlardan 22'si hastaneye kaldırıldı." denildi.

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre, Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

UÇAK KUŞ SÜRÜSÜNE ÇARPTI

AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının kuş sürüsüne çarptığı aktarıldı.

Uçağın, düşmeden önce sis nedeniyle Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale kentine yönlendirildiği ifade edildi.

Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, ilk açıklamasında düşen uçaktan 6 kişinin kurtulduğunu ancak durumlarının ciddi olduğunu bildirdi.

25 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTULDU

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçakta bulunan 72 kişiden 25'inin sağ kurtulduğunu, bunların 22'sinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, "Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının bu sabah Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." açıklamasında bulundu.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN, KAZAKİSTAN'DA DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İki kardeş ülke Azerbaycan'a ve Kazakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. Acil Durum Bakanlığı, uçağın düşmesi sonucu en az 42 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de kurtarıldığını belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kaza sonrasında yayınladığı mesajda, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini ve yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti.