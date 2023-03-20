Kazakistan'daki seçimlerde 6 siyasi parti Meclise girmeye hak kazandı

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, dün yapılan erken meclis ve yerel meclis seçimlerine ilişkin ön sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçim için yurt içi ve dışında kurulan toplam 10 bin 223 sandıkta oy sayımı sona erdi.

Seçimde 12 milyon 35 bin 578 kayıtlı seçmenin 6 milyon 366 bin 441'i oyunu kullandı.

Erken meclis ve yerel meclis seçimlerinde yarışan 7 siyasi partiden 6'sı yüzde 5 barajını geçerek Parlamentonun alt kanadı Meclise girmeye hak kazandı.

İktidar partisi olarak bilinen Amanat yüzde 53,9 (3 milyon 431 bin 510) ile seçimlerde birinci olurken, Auyl (Köy) Halk Demokratik Partisi yüzde 10,9 (693 bin 938) ile ikinci, Respublika Partisi yüzde 8,59 (547 bin 154) ile üçüncü sırada yer aldı.

Ak Jol Demokratik Partisi yüzde 8,41 (535 bin 139), Kazakistan Halk Partisi yüzde 6,8 (432 bin 920), Toplumsal Sosyal Demokrat Partisi yüzde 5,2 (331 bin 58) ile barajı geçmeyi başardı.

- Yeşiller barajı aşamadı



Ülkenin yeşiller partisi olarak ilk kez seçime katılan Baytak Partisi ise (146 bin 431) yüzde 2,3 oyla barajı geçemeyen tek parti oldu.

Böylece Kazakistan Meclisine 3 yeni siyasi parti dahil oldu. Bundan sonra Respublika, Ayıl ve Toplumsal Sosyal Demokrat Partisi milletvekilleri de Mecliste yer alacak.

Seçimlerin kesin sonuçları, 10 gün içinde açıklanacak.