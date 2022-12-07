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Dünya

Kazakistan'dan Çin'e nükleer yakıt

Kazakistan'ın, Çin'in enerji santrallerine nükleer yakıt tedarikine başladığı bildirildi.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Kazakistan'dan Çin'e nükleer yakıt
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Kazakistan Devlet Nükleer Yakıt ve Enerji Şirketi Kazatomprom'dan yapılan açıklamada, Ulba-TVS tesisinde üretilen taze nükleer yakıtın ilk partisinin Çin'e teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çin nükleer şirketi CGNPC-URC'ye 30 tondan fazla düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu 34 nakliye konteyneri demir yoluyla teslim edildi." denildi.

Bunun yanı sıra açıklamada, söz konusu nükleer yakıt üretiminde Kazakistan'da çıkarılan ve Ulba fabrikasında işlenen uranyum hammaddelerinin kullanıldığı aktarıldı.

Kazakistan'ın nükleer yakıt üreten tek tesisi olan Ulba-TVS'nin, 2021'de Kazak-Çin ortaklığında kurulmuş ve 20 yıl garantili satış pazarına sahip bir tesis olduğu biliniyor.

Dünya geneli ham uranyumun yaklaşık yüzde 40'ının üretildiği ülkede, geçen yıl 21,8 bin ton ham uranyum üretimi gerçekleşmişti.

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