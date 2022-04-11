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Dünya

Kazakistan, komşu ülkelerle sınır kapılarındaki kısıtlamaları kaldırdı

Kazakistan'da bugünden itibaren Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile sınır kapılarında Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 13:54 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:55
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Kazakistan'ın Kovid-19'u Önleme Hükümet Komisyonu, 11 Nisan itibarıyla ülkede epidemiyolojik durumun iyileşmesinden dolayı komşu ülkeler Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile sınır kapılarının açıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kovid-19 salgınına bağlı epidemiyolojik durumun istikrara kavuşması dikkate alınarak bugünden itibaren Kazakistan vatandaşları ile yabancıların ülkenin Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile devlet sınırı kapılarını geçmelerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19 nedeniyle Kazakistan, Mart 2020'den beri söz konusu ülkelerle sınır kapılarında geçiş kısıtlamaları uyguluyordu.

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