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Dünya

Kazakistan'dan Sputnik V koronavirüs aşısına tescil

Kazakistan, üretilen koronavirüse karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımını onayladı.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:39
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Kovid-19'la ilgili Kurumlararası Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) Rus aşısını tescil eden 27. ülke olduğu bildirildi.

Açıklamada, Karagandı İlaç Kompleksinde üretilen Sputnik V aşısının kullanımına ilişkin işlemlerin de tamamlandığı ve kayıt belgesi için Kazakistan Sağlık Bakanlığına başvuru yapıldığı kaydedildi.

Kazakistan, söz konusu komplekste şubat sonuna kadar 90 bin doz Sputnik V aşısını üreterek ülke genelinde dağıtmayı planlıyor.

Ülkeye ilk etapta Rusya'dan yaklaşık 20 bin doz Sputnik V aşısı getirilmiş, daha sonraki aşamalarda ise ülkede üretilen aşının kullanılacağı açıklanmıştı.

Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Sputnik V'nin Kazakistan'daki Karagandı İlaç Kompleksinde üretilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

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