Kazakistan'dan Ukrayna açıklaması

Smadiyarov, Rusya'nın Ukrayna'da planladığı referandumlara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Smadiyarov, "Kendi başına bağımsızlığını ilan eden Luhansk ve Donetsk gibi devletler ile Zaporijya ve Herson bölgelerindeki askeri idarelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin düzenledikleri referandumlar konusunda Kazakistan, devletlerin toprak bütünlüğü, egemen eşitliği ve barış içinde bir arada yaşamalarını savunuyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, daha önce Kazakistan'ın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımayacağını açıklamıştı.