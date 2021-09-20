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Dünya

Kazakistan'ın güney ve batı bölgelerine tatbikat kapsamında 9 bin asker yerleştirildi

Kazakistan'da askeri birliklerin savaş hazırlığını denetlemek amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında, 9 bin asker ülkenin güney ve batı bölgelerine konuşlandırıldı.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 14:42 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:52
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Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatın ülke topraklarının genişliği nedeniyle askeri birliklerin uzun mesafelere hızla hareket etmeye hazır olmasını sağlamak için yapıldığı kaydedildi.

Bu bağlamda 9 bin asker ile 3 bin askeri teçhizatın ülkenin güney ve batı bölgelerine konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, "Askeri birliklerin bölgelere transferi için askeri teçhizatla kara yolu ulaşımı, demir yolu, askeri ve sivil hava yolu imkanları kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük 9. ülkesi Kazakistan'ın, güneyinde Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile batısında Hazar Denizi bulunuyor.

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