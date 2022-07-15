İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2022 Cuma / 16 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3477
  • EURO
    17,4963
  • ALTIN
    950.314
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazımi: Cidde Zirvesi'nde İsrail'le normalleşme gündeme gelmeyecek
Dünya

Kazımi: Cidde Zirvesi'nde İsrail'le normalleşme gündeme gelmeyecek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yarın düzenlenecek zirvede, İsrail'le normalleşme konusunun gündeme gelmeyeceğini söyledi.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 20:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Başbakan Kazımi, Suudi Arabistan ziyareti öncesi başkent Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

Cidde Zirvesi'nde bölge ve dünya için büyük sıkıntılar olan enerji, iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularında iş birliği meselelerinin tartışılacağını belirten Kazımi, İsrail ile normalleşme meselesinin de ele alınacağına dair iddiaların doğru olmadığını, bu konunun asla gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Irak'ın Filistin meselesi konusunda tutumunun sabit olduğunu, Filistin halkının meşru haklarına destek verdiğini vurgulayan Kazımi, "Cidde'de normalleşme meselesinin konuşulacağı yönünde çıkan söylentilerin amacı, Irak'ın bölgedeki konumunu geri kazanmasını engellemektir." ifadelerini kullandı.

Irak'ın ilişkilerde sıfır sorun ve denge politikası yürüttüğünü kaydeden Kazımi, Irak'ın hiçbir zaman komşu ülkeler için tehdit olmayacağını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yarın ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılımıyla Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün bulunacağı bir zirve düzenlenecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.