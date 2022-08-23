Kazımi, Mısır ziyaretini erken bitirme kararı aldı

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Başbakan Kazımi, son gelişmeler üzerine Mısır ziyaretini yarıda bırakarak ülkeye dönmeye karar verdi.

Haberde ifadelerine yer verilen Kazımi, "Yargı faaliyetleri askıya alınırsa ülke ciddi risklerle karşı karşıya kalır. Gösteri hakkı anayasada belirtilmiş. Ancak bu, devlet kurumlarını koruma çerçevesinde olmalı." dedi.

Başbakan Kazımi, tüm siyasi liderlere "ulusal diyalog" çağrısı yaptı. Kazımi, dün bir zirveye katılmak üzere Mısır'a gitmişti.

- MECLİS BAŞKANI'NDAN İKİNCİ AÇIKLAMA



Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de olaylara ilişkin ikinci açıklamasında, yine yargı önündeki eylemi eleştirdi.

Geçen yıl "şeffaf" bir seçimi geride bıraktıklarını ve bunun ardından siyasal sistemde reform hedeflediklerini ifade eden Halbusi, şöyle devam etti:



"Ancak maalesef bugün geldiğimiz noktada durum eskisinden daha geride. Ülkede, yasama ve yargı organı atıl durumda. Hükümet ise günlük işleri yürütme hükümeti. Hepimiz anayasaya başvurarak sorumluluk almalı ve gittikçe meşruiyetini kaybetmek üzere olan ülkeyi içinde bulunduğu krizden kurtarmalıyız. Aksi halde, uluslararası toplum Irak devletini ve buradaki siyaseti tanımama yoluna gidecek."

Halbusi, kısa süre önce yaptığı ilk açıklamada da yargıya sahip çıkarak, "Husumetimiz, anlaşmazlığa düştüğümüzde hepimizin başvuracağı yer olan yargıyla olmamalı." demişti.

- BM TEMSİLCİLİĞİ: DEVLET KURUMLARINA SAYGI GÖSTERİLMELİ



Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliği de göstericilere sağduyu çağrısında bulundu. BM Temsilciğinin açıklamasında, "Protestolar, demokratik haktır. Ancak devlet kurumlarına saygı gösterilmeli. Yargı Konseyi dahil bu kurumlar engel olmadan Irak halkına hizmet etmek için çalışmasını sürdürmeli." ifadelerine yer verildi.



Bu arada Yüksek Yargı Konseyi, Sadr Hareketi'ne bağlı eski milletvekili ve Hareketin lider kadrosundan Sabah es-Saadi ile Şeyh Muhammed es-Saadi hakkında yargıyı eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.



- SADR DESTEKÇİLERİNDEN YÜKSEK YARGI KONSEYİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ



Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet krizinin çözümü için yargıdan Meclisin feshedilmesini istemiş, ancak Yüksek Yargı Konseyi böyle bir yetkileri olmadığını bildirmişti.

Bunun üzerine Yüksek Yargı Konseyini protesto eden Sadr destekçileri, bu sabah Konsey binası önünde çadır kurarak oturma eylemi başlatmıştı.

Yüksek Yargı Konseyi de gelişmeler üzerine ülkede kendine bağlı tüm mahkemeler ile Federal Mahkemede adli işlemleri askıya alma kararı vermişti.

Söz konusu oturma eylemini "kanun dışı" olarak nitelendiren Konsey, yaşananlardan hükümet ile "göstericileri yönlendiren siyasi taraf" şeklinde tanımladığı Sadr'ı sorumlu tutmuştu.

Mukteda es-Sadr, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade ederek değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.



Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, dün yargının tüm siyasi taraflara karşı eşit mesafede olduğunu söylemişti. Sadr ise bunun gerçekte böyle olmadığını savunmuştu.