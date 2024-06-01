İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

KDC'de düzenlenen saldırıda bir asker öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancılara karşı mücadele eden Güney Afrikalı askerlere yönelik saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, 13'ünün de yaralandığı bildirildi.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
KDC'de düzenlenen saldırıda bir asker öldü
ABONE OL

Güney Afrika ordusundan yapılan açıklamada, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi (M23) tarafından güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırıda Güney Afrikalı bir askerin öldüğü, 13'ünün de yaralandığı belirtildi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) çatısı altında, KDC'de isyancılarla mücadele eden Güney Afrika ordusuna ait 2 askeri aracın da imha edildiği kaydedildi.

KDC'nin doğusunda altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan bölgede faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

SADC'yi oluşturan 16 üye ülke, Mayıs 2023'te isyancılarla mücadele için KDC'ye asker gönderme kararı almıştı.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • asker
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.