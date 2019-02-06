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KDC'de ebola virüsü öldürmeye devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan ve ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgınında ölenlerin sayısı 432'ye yükseldi.

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KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve sonrasında Ituri eyaletine yayılan salgında, kanamalı ateş vakası 788'e yükseldi. Bu kişilerden 734'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 432 kişi hayatını yitirdi, 35 kişinin tedavisi halen devam ediyor. Virüsü taşıyan 267 kişi ise tamamen iyileşti.

Öte yandan veriler, Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 54 vakada daha kanamalı ateşten ölüm bulunduğuna işaret ediyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 74 bin 96 kişiye aşı yapıldı.

Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açtı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu nehrin ismi verildi.

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı ve Gine, Liberya ile Sierra Leone'da 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, 11 binden fazla kişi öldü.

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