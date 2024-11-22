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Dünya

KDP lideri Barzani: Teröre geçit verilmemeli ve terörden medet umulmamalıdır

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Kürtlerin teröre geçit vermemesi gerektiğini belirterek, “Terör eylemleri düzenleyen ve terörizm ile Kürtlere hizmet edeceğini zanneden büyük bir ihanet içindedir.” dedi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 23:20 - Güncelleme:
KDP lideri Barzani: Teröre geçit verilmemeli ve terörden medet umulmamalıdır
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Barzani, Duhok'ta düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kerkük'teki 'oyuna' yakın takip

IKBY'nin 20 Ekim'deki milletvekili seçim sonuçlarının resmi olarak onaylanmasının ardından siyasi partilerin hükümet kurma süreci için görüşmeler yapacağını belirten Barzani, IKBY'de tek bölge, tek meclis, tek hükümet ve tek Peşmerge gücü olması konusunda taraflara destek çağrısı yaptı.

"TERÖRE GEÇİT VERİLMEMELİDİR"

Barzani, "Biz Kürtler için çok önemli olan husus şudur: hiçbir şekilde teröre geçit verilmemelidir ve terörden medet umulmamalıdır. Bu milletimiz için intihardır. Terör eylemleri düzenleyen ve terörizm ile Kürtlere hizmet edeceğini zanneden büyük bir ihanet içindedir." ifadelerini kullandı.

"HERKESE BARIŞ ELİNİ UZATMALI"

Barzani ayrıca, şunları söyledi:

"Herkese barış elini uzatmalı, kardeşlik çağrısı yapmalı, barışçıl çözüm istemeli ve zemin bunun için her zamankinden daha uygundur. Türkiye'de yeniden barış sürecinin başladığı haberlerini alıyoruz, bu mutluluk vericidir. Nerede olursa olsun barışçıl çözümleri destekliyoruz ve elimizden geleni yapmaya hazırız."

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