KDP lideri Barzani: Teröre geçit verilmemeli ve terörden medet umulmamalıdır

Barzani, Duhok'ta düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Barzani, "Biz Kürtler için çok önemli olan husus şudur: hiçbir şekilde teröre geçit verilmemelidir ve terörden medet umulmamalıdır. Bu milletimiz için intihardır. Terör eylemleri düzenleyen ve terörizm ile Kürtlere hizmet edeceğini zanneden büyük bir ihanet içindedir." ifadelerini kullandı."HERKESE BARIŞ ELİNİ UZATMALI"
Barzani ayrıca, şunları söyledi:
"Herkese barış elini uzatmalı, kardeşlik çağrısı yapmalı, barışçıl çözüm istemeli ve zemin bunun için her zamankinden daha uygundur. Türkiye'de yeniden barış sürecinin başladığı haberlerini alıyoruz, bu mutluluk vericidir. Nerede olursa olsun barışçıl çözümleri destekliyoruz ve elimizden geleni yapmaya hazırız."